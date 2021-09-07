شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. لأول مرة برنامج متخصص في علوم الآثار والحفائر بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد كلية الآثار بجامعة عين شمس، للدراسة بأول برنامج متخصص فى علوم الآثار والحفائر ، وذلك تزامنا مع انطلاق الدراسة بكلية الآثار مع العام المقبل .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل برنامج علوم الآثار والحفائر ، كما يلى :

- الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، أعلن عن بدء الدراسة بأول برنامج (خاص بمصروفات) متخصص في علوم الآثار والحفائر

- البرنامج بنظام الساعات المعتمدة ويكون بمصروفات

- البرنامج الاول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والعربية

- البرنامج يلبي احتياج مصر والمنطقة العربية في هذا التخصص

- البرنامج يعد خريج يعمل بمجال التنقيب والحفر الأثري مُسلح بمهارات خاصة للحفاظ على المكتشفات الأثرية

- الدراسة بالبرنامج تبدأ اعتبارا من العام الجامعي 2021/2022 .

- الدراسه تمنح البرنامج بدرجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس

- في نهاية البرنامج يكتسب الخريج معرفة بالعلوم المرتبطة بالحفائر والتنقيب الأثري، ومهارات إدارة مواقع الحفائر، ويمارس الأعمال المختلفة لها مطبقًا أحدث الأساليب مع استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة، ويكتب التقارير عنها وينشرها نشرًا علميًّا.

يأتى ذلك بجانب البرامج الدراسية الأساسية بنظام الساعات المعتمدة التي تقدمها كلية الآثار، وهي الآثار المصرية القديمة، الآثار اليونانية والرومانية، الآثار الإسلامية.