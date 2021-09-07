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1.31 تريليون جنيه الإنتاج المتوقع لاستخراجات وتكرير البترول العام الجارى

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام والغاز واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه، بالمقارنة بعام 20/2021 (بتوقع 1.19 تريليون جنيه)، وقياسا بالإنتاج المحقق فى عام 19/2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.

ونستعرض فيما يلى تطور الإنتاج من البترول والغاز الطبيعى خلال الفترة (18/2019 – 21/2022):

- عام 18/2019 بلغ الإنتاج بالأسعار الجارية نحو 1.204 تريليون جنيه

- عام 19/2020 بلغ الإنتاج بالأسعار الجارية نحو 1.123 تريليون جنيه

- عام 20/2021 بلغ الإنتاج بالأسعار الجارية نحو 1.189 تريليون جنيه

- عام 21/2022 مستهدف أن يبلغ الإنتاج بالأسعار الجارية نحو 1.311 تريليون جنيه

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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