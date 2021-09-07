قائمة ومواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” قائمة بالقطارات المكيفة التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

ـ القطارات المكيفة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس: