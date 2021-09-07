حدث ليلًا| توجيه رئاسي بتطوير المراكز البحثية.. ووزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 659 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 242623 حتى اليوم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-وزير التعليم: المدراس ستعمل لحين إشعار آخر ولن تغلق إلا في أحلك الظروف

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الامتحانات سٌتجرى في المدرسة، فضلًا عن منع دخول المعلم غير الحاصل على التطعيم من دخول المدرسة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-اتحاد الجمعيات الأهلية: مبادرات الرئيس السيسي للقضاء على الفقر "إعجاز"

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد منذ توليه حكم البلاد أن الإنسان المصري من أهم أولياته واهتماماته، مشيرًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" صورة لهذا الاهتمام.

للتفاصيل اضغط الرابط

-التمويل العقاري| ما هي الخطوات المتبقية للحصول على شقة في "سكن لكل المصريين"؟

ينتهى التقديم في الطرح الأول لمشروعات وزارة الإسكان بنظام ?التمويل العقاري ووفقًا لمبادرة البنك المركزي بفائدة 3%، ومدة سداد حتى 30 سنة، يوم الخميس المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، حيث يشمل هذا الطرح 3 مشروعات (الإسكان الاجتماعي- الإسكان المتميز- الإسكان المتوسط).

للتفاصيل اضغط الرابط

-وزير السياحة يودع مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة: بيننا تاريخ وتعاون مشترك

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور غيث فريز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة عمله كمديرا للمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-وزير التموين: تمكين المرأة أحد استراتيجيات الرئيس لبناء مصر الحديثة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتصر للمرأة من خلال تمكينها في الكثير من المواقع القيادية بالدولة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مصدر كنسي: مياه النيل تغمر الطابق السفلي لكنيسة العذراء بالمعادي.. وأول تعليق من "الري" (صور)

قال مصدر كنسي إن مياه النيل غمرت الطابق السفلي من كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، الواقعة على كورنيش النيل مباشرة، نتيجة ارتفاع منسوب المياه، مضيفًا أن جميع الغرف والممشى الخاص بالكنيسة في الطابق الأرضي غمرتها المياه، بما تهدد مياه النيل سلامة الكنيسة الأثرية أيضًا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-يعود لعصر أحمس.. بدء ترميم "ناووس" تل الربع بمحافظة الدقهلية

بدأ المجلس الأعلى للآثار في أعمال مشروع درء الخطورة عن ناووس تل الربع بمحافظة الدقهلية، لعدم استقرار واتزان حالتة الإنشائية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مصادر بـ"الإعلاميين": شوبير وزاهر والغندور ومدكور لو يوفقوا أوضاعهم حتى الآن

تبدأ نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، خلال الأيام القليلة المقبلة، مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية، لمنع ظهور أي من مقدمي البرامج الذين لو يوفقوا أوضاعهم مع النقابة حتى الآن، لاسيما وأنهم يندرجون – وفقا لقانون النقابة- تحت مسمى "منتحلي صفة إعلامي".

للتفاصيل اضغط الرابط

-السيسي يوجّه بتوسيع التعاون بين المؤسسات البحثية التابعة لوزارتي الزراعة والتعليم العالي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والسيد ناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"الصحة" تقرر تكليف 5 آلاف صيدلي من "دفعة 2018"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب تسجيل الرغبات لتكليف 5 آلاف صيدلي من خريجي دفعة 2018، الذين سجلوا رغبات في الحركة السابقة ولم يتم تكليفهم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-45 دقيقة في الجحيم.. بطولة 40 إطفائيًا تحت لهيب نيران عقار المهندسين (صور)

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى العاشرة صباح الإثنين، هدوء يطبق على مقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة الكائنة بمنطقة بين السرايات. لم يكن ذلك إلا هدوء يسبق العاصفة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-هيئة الدواء: تسهيل إجراءات تصنيع 70 عقارًا خلال 8 أشهر

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تنظيم ٥١٠٠ زيارة دورية على مصانع الأدوية، وكذلك ١٦٠٠ زيارة تفتيشية على مصانع المستلزمات الطبية، و١٨٠٠ زيارة للتفتيش على الكواشف المعملية، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس ٢٠٢١، للتأكد من اتباع ممارسات التصنيع الجيد وتقديم الدعم الفني، وذلك في إطار جهودها في دعم شركات تصنيع الدواء.

للتفاصيل اضغط الرابط

-تنسيق الأزهر 2021| المعاهد المتاحة في الرغبات للناجحين في الثانوية (بنين ـ بنات)

فتحت جامعة الأزهر، باب تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للناجحين في الشهادة الثانوية للعام الجامعي 2021\2022.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الأعلى للإعلام: كود وضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات الطبية والصحية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2017 وضرورة تفعيل القانون فورا من قبل الجهات المختصة والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية قبل بث الإعلان أو نشره.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بالأسماء.. حركة تنقلات محلية لـ 16 قيادة بعدد من المحافظات

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 16 قيادة محلية بمحافظات القاهرة والوادي الجديد والإسماعيلية وجنوب سيناء والقليوبية وكفرالشيخ والمنيا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين العسكريين في مصر للعاصمة الإدارية

نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية للعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المشاهدة الميدانية للمشروعات التنموية العملاقة التي تشرف على تنفيذها القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ويتم تنفيذها بالسواعد المصرية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-استمرارًا للدعم المصري.. إرسال ثاني رحلات جسر المساعدات الإنسانية للسودان

استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن والأزمات التي يتعرضون لها.

للتفاصيل اضغط الرابط

-السيسي يوجّه بتطوير وتحديث المعاهد والمراكز البحثية القائمة على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والسيد ناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون المدخل الغربي لجنين ويكثفون تواجدهم بالمحافظة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، المدخل الغربي لمدينة جنين، مركز مُحافظة جنين، التي ينتمي لها الأسرى الفلسطينيون الستة، الذين هربوا من سجن "جلبوع" بشمال إسرائيل الليلة الماضية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب غرب كندا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، أن زلزالاً بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب كندا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

للتفاصيل اضغط الرابط

-الصليب الأحمر: نعمل مع قوات حفظ السلام الروسية عن كثب في كاراباخ

قال رئيس إقليمي بمنظمة الصليب الأحمر اختيار أسلانوف، اليوم الإثنين، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل مع قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناجورنو-كاراباخ لحل الأزمات الإنسانية هناك.

للتفاصيل اضغط الرابط

-روسيا تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أكدت روسيا على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-إسرائيل تقصف موقعين لحماس في قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء اليوم الإثنين موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-صحيفة عبرية: 6 إخفاقات أمنية سهلت مهمة هروب الأسرى الفلسطينيين من جلبوع

في خطوة أثارت ضجة داخل الأوساط السياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها "إخفاق أمني كبير"، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهرب من سجن جلبوع، شديد الحراسة.

للتفاصيل اضغط الرابط