​​​برلماني لرئيس بعثة "الأمم المتحدة".. ماذا قدمت المنظمة لمصر في ملف الهجرة غير الشرعية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يستطيع أحد أن يُزايد على موقف الدولة المصرية بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية في ضوء جهودها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة لكل أبنائها، وتحقيق الحياة الكريمة لكل أبنائها، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة مبادرة غير مسبوقة عالميًّا.

جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا في لقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لوران دي بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر بمقر اللجنة بمجلس النواب؛ لاستعراض ما تم من قَبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائيًّا، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنيًّا في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.

وأكد أن مجلس النواب بفصله التشريعي الأول أصدر التشريعات اللازمة بشأن مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتغليظ العقوبات اللازمة للمواجهة؛ حتى تكون البيئة التشريعية رادعة لكل القائمين على هذه الجريمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية انتبهت بشكل حاسم لهذا الملف، وحققت فيه تطورات كبيرة، ولا أحد يزايد على موقفها في هذا الملف من قريب أو من بعيد.

وأبدى النائب عددًا من التساؤلات على لوران دي بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، بشأن ما قدمته الأمم المتحدة للاجئين في مصر والمهاجرين في مصر من مختلف دول العالم، والذين يوجدون بكل حرية وسط جموع المصريين بمختلف المناطق، وتتعامل معهم الدولة المصرية بمفهوم مختلف، في وقت توجد فيه العديد من الدول الأخرى التي تستفيد من الأمم المتحدة في ضوء عدد قليل من اللاجئين، متسائلًا: ماذا قدمت الأمم المتحدة لمصر في هذا الملف؟

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