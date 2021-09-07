شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء: وضعنا الدراسات الخاصة بإعداد رائد فضاء مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن أن برنامج الفضاء المصرى الذى تم وضعه لمدة 10 سنوات من 2020 لـ 2030 ، يحمل بداخله مشروع إعداد رائد فضاء مصرى.

وأكد الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تأهيل رائد الفضاء للصعود لمحطة الفضاء الدولية أمر ليس بالسهل ويأخذ أكثر من 4 سنوات ونسبة الاختيار تكون ضعيفة فما بين 2000 شخص يمكن اختيار شخص واحد فقط يصلح .

وأشار القوصى إلى أنه تم إجراء كل الدراسات الخاصة بإعداد رائد الفضاء المصرى بداية من كيفية الاختيار والاختبارات التي قد تجرى من اختبارات صحية ونفسية ، وأين سيتم تأهيل رائد الفضاء خاصة وأن هناك مركزين حول العالم لتأهيل رواد الفضاء .

وقال :"وضعنا البرنامج ومنتظرين تصديقه من الجهات المعنية في مصر للبدء في عملية النشر والترويج له وفتح الباب للتقديم للشباب وبعدها يتم اجراء الاختبارات اللازمة واختيار من يصلح لقضاء سنتين في مركز التأهيل الفضائى سواء المركز الموجود في روسيا أو الموجود في أمريكا".