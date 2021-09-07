شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معايير رئيسية لاختيار المراكز المستهدفة فى مشروع تطوير قرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
وتعمل المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة في 4584 قرية بإجمالى 53% من سكان الجمهورية، بتدخلات عاجلة لإنشاء مشروعات تنموية تقدر بحوالي 700 مليار جنيه.
”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية معايير اختيار المراكز المستهدفة في المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة " المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى":
- نسبة فقراء المركز من إجمالى السكان
- تركز عدد القرى التى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز
- نسبة تركز قرى مراكب النجاة (الهجرة غير الشرعية).
- نسبة تركز القرى ذات الطبيعة الأمنية
- نسبة الأميين الأفراد الذين عمرهم 15 عاما أو أكثر
- نسبة الأسر التى تعولها إناث ((معدل الإعالة)).
- نسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة
- نسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحي
- نسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحي.