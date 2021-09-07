شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معايير رئيسية لاختيار المراكز المستهدفة فى مشروع تطوير قرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة العمل على تنفيذ مشروعات "المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، والذى يمثل مرحلة جديدة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتطوير قرى مصر ورفع مستوى المعيشة لأكثر من نصف السكان.

وتعمل المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة في 4584 قرية بإجمالى 53% من سكان الجمهورية، بتدخلات عاجلة لإنشاء مشروعات تنموية تقدر بحوالي 700 مليار جنيه.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية معايير اختيار المراكز المستهدفة في المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة " المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى":

- نسبة فقراء المركز من إجمالى السكان

- تركز عدد القرى التى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز

- نسبة تركز قرى مراكب النجاة (الهجرة غير الشرعية).

- نسبة تركز القرى ذات الطبيعة الأمنية

- نسبة الأميين الأفراد الذين عمرهم 15 عاما أو أكثر

- نسبة الأسر التى تعولها إناث ((معدل الإعالة)).

- نسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة

- نسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحي

- نسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحي.