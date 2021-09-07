شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الشرائح وراء خصم الرصيد من عداد الكهرباء الكارت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسائل العديد من المواطنين، عن سبب خصم مبالغ مالية من الرصيد الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع كل شهر نتيجة لعدم فهم طريقة المحاسبة بهذه النوعية من العدادات التى تتمتع بنفس أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية ولكنها تختلف في طريقة الحساب فقط.

وفيما يلى الرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للمنزلى وهى:

ـ خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة 24 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.

ـ خصم مبلغ 135 جنيه من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.

- خصم مبلغ 170 جنيه من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.

- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد و يتم حسابه كالأتى:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيه). 4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيه).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيه).

- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيه).

- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيه). 8- المقرؤ صفر (9 جنيه).