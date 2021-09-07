شكرا لقرائتكم خبر عن %104 نسبة نمو استثمارات قطاع النقل خلال عام 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقدر الاستثمارات الكلية لقطاع النقل خلال العام المالى الجارى 2021/2022 بنحو 244.7 مليار جنيه، مُحققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104% أى تربو على ضعف الاستثمارات لعام 20/2021، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة جائحة كورونا، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.

ونستعرض فيما يلى تطور استثمارات قطاع النقل خلال الفترة (17/2018 – 21/2022):

- عام 17/2018 بلغت 57.5 مليار جنيه

- عام 18/2019 بلغت 77.1 مليار جنيه بنسبة نمو 34.1%

- عام 19/2020 بلغت 91.9 مليار جنيه بنسبة نمو 19.2%

- عام 20/2021 بلغت 119.7 مليار جنيه بنسبة نمو 30.3%

- عام 21/2022 متوقع أن تبلغ 244.7 مليار جنيه بنسبة نمو 104.4%