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%104 نسبة نمو استثمارات قطاع النقل خلال عام 2021/2022

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القاهرة - سامية سيد - تُقدر الاستثمارات الكلية لقطاع النقل خلال العام المالى الجارى 2021/2022 بنحو 244.7 مليار جنيه، مُحققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104% أى تربو على ضعف الاستثمارات لعام 20/2021، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة جائحة ، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.

ونستعرض فيما يلى تطور استثمارات قطاع النقل خلال الفترة (17/2018 – 21/2022):

- عام 17/2018 بلغت 57.5 مليار جنيه

- عام 18/2019 بلغت 77.1 مليار جنيه بنسبة نمو 34.1%

- عام 19/2020 بلغت 91.9 مليار جنيه بنسبة نمو 19.2%

- عام 20/2021 بلغت 119.7 مليار جنيه بنسبة نمو 30.3%

- عام 21/2022 متوقع أن تبلغ 244.7 مليار جنيه بنسبة نمو 104.4%

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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