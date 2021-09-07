شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعرف قيمة الدعم المخصص لأفراد الأسرة على بطاقة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، حيث يستطيع صاحب بطاقة التموين الاستعلام عن صرف البطاقة وعدد الأفراد المقيدة وقيمة الدعم المخصصة للأفراد دون الذهاب لمكاتب التموين.

"الخليج 365" ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية الاستعلام عن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة إلكترونيا.



ـ الدخول على موقع "دعم مصر "

ـ الضغط على "خدمات تموينية للمواطنين".

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة .

ـ استيفاء بيانات صاحب الطلب.