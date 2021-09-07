شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن شوارع المهندسين بالجيزة 8 ساعات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة المهندسين بالجيزة، اليوم الثلاثاء، قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 من صباح غدا الأربعاء ، حيث أكدت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق (شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادي الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان وحتى مسجد مصطفى محمود ).

وأوضحت شركة مياه اشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن سبب الانقطاع تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم بشارع جامعة الدول العربية والذي يتعارض مع اعمال تنفيذ منزل لكوبرى الملك عبدالله بشارع جامعة الدول العربية .



من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعه الانتهاء منها.

واهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.