رقصات إسبانية وأغاني كلاسيكية غربية لمنى بوركهارد في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم العارضة منى بوركهارد في الثامنة مساء الأربعاء 8 سبتمبر، على المسرح المكشوف بالأوبرا أمسية فنية بمذاق إسباني تتضمن مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران بالإضافة إلى باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية الغربية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

يذكر أن مني محمد حسن سالم فنانة سكندرية حاصلة علي ليسانس الآداب قسم (علم الانسان)، لُقبت بـ مني بوركهارد نسبة إلى زوجها الألماني الجنسيه رودلف بوركهارد، احترفت الغناء باللغات الفرنسيه، الإنجليزية والأسبانية بالإضافة إلى العربية كما احترفت أيضاً الرقص الكلاسيكي، اللاتيني والباسودوبل الأسباني وتهدف نشر ثقافه الموسيقي الكلاسيكية الاسبانية نظرا لقربها الشديد من الموسيقى الشرقية، قدمت العديد من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.