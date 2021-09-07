شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بعد إعلان نتائج التحويلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات التابع لوزارة التعليم العالي، فتح تسجيل رغبات الطلاب الناجيحين في الدور الأول للثانوية العامة 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 205 درجة بنسبة 50%؜، وعدد طلاب الشعبة العلمية 42065 طالب وطالبة، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 24932 طالب وطالبة، ووذلك بإجمالي عدد طلاب 66997 طالب وطالبة.

وأوضحت وزارة التعليم العالى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة الدور الاول سيتم ارجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى الثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة .

ومن المقرر أن يكون تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكترونى .