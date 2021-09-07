شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: عدادات الكارت مؤمنة تماما ويصعب التلاعب فى أرصدة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شحن العدادات مسبوقة الدفع يعتمد على برنامج على الحاسب الآلى مخصص لمحاسبة مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، وتم برمجته على حساب الاستهلاك وفقا لأسعار شرائح الكهرباء المعلنة على أعلى مستوى من الدقة، موكدا أن هذا البرنامج تم تأمينه على أعلى مستوى من الدقة والأمان ويصعب اختراقه أو التلاعب فى أرصدة المواطنين.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العدادات مسبوقة الدفع تتميز بأنها لا تحتاج لتدخل أى عنصر بشري وتعمل بشكل كامل، لافتا إلى أن شكاوى بعض المواطنين من سحب رصيد العداد نهاية كل شهر معظمها ينتج عن عدم فهم بعض المواطنين لكيفية حساب الاستهلاك بالعداد مسبوق الدفع.

وأشار الوزير، إلى أن أى مواطن من حقه أن يتقدم بشكوى فى حالة وجود شك فى طريقة حسابه على استهلاكه الشهرى قائلا "اللى عنده شكوى يقدمها وهفحصها بنفسي" ، مشيرا إلى أن مستخدمي العداد مسبوق الدفع يمكن أن يحصلوا على تفاصيل كاملة خاصة بالاستهلاك والرصيد الذى تم خصمه و شحنه.