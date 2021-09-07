شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط حددتها قضايا الدولة للمتقدمين للتعيين دفعة 2020 بوظيفة مندوب مساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة، منذ أيام عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2020.

وجاءت الشروط فيمن يتقدم لهذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا بالإضافة إلى التالي:

1ـ ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2ـ ألا يزيد عمره على ٣٠ سنة في تاريخ نشر الإعلان.

3ـ يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجري له.

4ـ توافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

5ـ أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي نحددها الهيئة.

وحددت الهيئة مواعيد ومكان التقديم كالتالي:

أولًا: يتم استلام ملف التقديم نظير مبلغ قدره أربعمائة جنيه مصري، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن -80 شارع أبو الفدا- الزمالك - القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 مساءً، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 أغسطس2021 حتي نهاية يوم الخميس الموافق 2سبتمبر 2021.

كما أوضحت الهيئة ضرورة تقديم المستندات التالية، صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه، وصورة ضوئية من شهادد المؤهل (الليسانس).

وأشارت الهيئة إلى أنّ تسجيل طلبات التعيين تكون من خلال الموقع الإلكتروني التالي: (www.sla.gov.eg) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021 إلى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021.

كما يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً اعتبارًا من يوم السبت 18 سبتمبر 2021، إلى يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر2021، طبقًا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة وعلى، المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.