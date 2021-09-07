شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء مرحلة تقليل اغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي، بدء مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات للطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 2022، غدا الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وأعلنت وزارة التعليم العالي تفاصيل وقواعد مرحلة تقليل الاغتراب وهي كالتالي:

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية

فتح مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

تتم فى حدود النسبة المقررة 10% وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 حتى يوم الأحد الموافق 12/9/2021.

تتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.