خطوات تساعدك فى استخراج بدل فاقد لرخص السيارات.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - يحتاج السائقين لمعرفة العديد من الخطوات لاستخراج بدل فاقد لرخصة تسيير السيارة، وهناك مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة، عليك الالتزام بها لتحصل على الرخصة بشكل سهل وبسيط.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012