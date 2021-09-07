شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. تطعيم 800 ألف من العاملين بالتعليم.. والدراسة بـحضور و انصراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"العناية بصحة الأم": 1.1 مليون سيدة حامل استفدن من المبادرة

وزير التعليم: تطعيم 800 ألف من العاملين.. والعام الدراسى بـ"حضور و انصراف"

تنسيق المرحلة الثانية 2021..إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب

متحدث التعليم العالى: انخفاض تنسيق بعض الكليات المرحلة الثانية وصل إلى 16%

تعرف على الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العلمية علوم ورياضيات.. صور

تنسيق المرحلة الثانية 2021..إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب

التعليم العالى تعلن الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية.. صور