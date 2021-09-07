شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأعلى يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة على منصبه.. ويؤكد دور الهيئة في محاربة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، أمس الاثنين المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يرافقه المستشار حسني عبداللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار حسام الجيزاوى الامين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى لتقديم التهنئة له بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

وأشاد المستشار عبدالله شوضة بالدور الكبير الذى تباشره هيئة قضايا الدولة فى الدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد، معربا عن تمنياته بالتوفيق الدائم لرئيس الهيئة فى منصبه الجديد.

من جانبه أكد المستشارحسين مصطفى سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد على أهمية علاقات التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين قضايا الدولة والقضاء المصري وكل الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون. حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس قضايا الدولة أعضاء المجلس الأعلى المستشار أيمن البقلاوى، والمستشار عبدالفتاح شعيب، والمستشار فايق فخرى، والمستشار رأفت وزيرى.

كما حضر المستشار محمد بكر نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الجيزة أول، والمستشار رافت شريف الأمين العام لقضايا الدولة، والمستشار إيهاب عبدالظاهر الأمين العام المساعد، والمستشار شحته غانم الامين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد عضو المكتب الفنى والمشرف على مكتب رئيس الهيئة، المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد.