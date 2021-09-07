شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تستضيف معرض "كازاخستان والاعتراف الدولى بها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها أمس الاثنين 6 سبتمبر 2021، معرض صور (كازاخستان والاعتراف الدولي بها) الذي يحيي الذكرى الثلاثين لاستقلال كازاخستان، بحضور السفير بيريك أرين، المندوب الدائم لجمهورية كازاخستان لدى المنظمة ومندوبين دائمين للدول الأعضاء، وممثلين عن أجهزة تابعة للمنظمة، بالإضافة إلى مسؤولين في الأمانة العامة.

وألقى كلمة الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، السفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، وقال إن كازاخستان عضو نشط في منظمة التعاون الإسلامي، معربا عن تقديره بتمسك كازاخستان بمبادئ المنظمة فضلا عن الإسهامات الإيجابية في العمل الإسلامي المشترك.

وأشار الأمين العام في كلمته إلى استضافة كازاخستان للقمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا في سبتمبر 2017، وإطلاقها مبادرة التقارب الإسلامي في 2016، واستضافتها المقر الدائم لمنظمة الأمن الغذائي (المنظمة المتخصصة التي جرى تأسيسها في عام 2016).

يذكر أن كازاخستان تحتفل طوال عام 2021 العام بذكرى استقلالها الذي أعلن في 16 من ديسمبر لعام 1991.

وبدوره قال السفير آرين إنه على الرغم من احتفال بلاده بذكرى استقلالها كدولة حديثة، إلا أن تاريخ شعب الكازاخ يضرب عميقا في التاريخ.