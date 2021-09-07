قصور الثقافة تبهر الجمهور والقومية تستعيد أمجاد الفنون الشعبية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أبهرت فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، الجمهور، خلال العروض التى أقيمت ضمن فعاليات الاحتفالات باختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2021، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حفلا لفرقتي بورسعيد للفنون الشعبية كبار وأطفال والقومية للفنون الشعبية، على مسرح المركز الثقافي بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتورة نيفين محمد موسي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.

قالت عبد الدايم: إن التراث الثقافى المصرى يزخر بعناصر وأشكال متفردة تعبر عن مكونات اقدم حضارات التاريخ.

وأشادت بالمستوى المميز للعروض خاصة فرقة الاطفال التى تعكس جانبا من خطط إعداد أجيال جديدة قادرة على صون الهوية والحفاظ على الموروثات.

وأكدت أن تواصل الاستراتيجية الهادفة إلى استعادة أمجاد الفنون الشعبية باعتبارها أحد علامات قوى مصر الناعمة.

وكانت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية كبار وأطفال قد قدمت مجموعة من فنون الضمة التى تعد أحد ألوان الإبداع البورسعيدى على ألحان الأغاني التراثية للمدينة الباسلة وتفاعل معها الجمهور، كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية عدد من التابلوهات الاستعراضية التى تعبر عن الفلكلور فى مختلف المحافظات المصرية منها فتوات قبلى، اغاني البنات، أم الخلول، الحصان ، الحجالة ، التنورة ، البمبوطية وغيرها.