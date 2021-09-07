"حريق عقار ميرفت أمين وكواليس مداهمة "مصحة الموت" بأكتوبر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

على غرار فاجعة البدرشين.. "كبشة حفار" تنهي حياة طفل في أبو النمرس

لم تمر سوى أيام على حادث مؤسف راحت ضحيته ربة منزل وطفلتها دهسهما حفار بمركز البدرشين حتى تكرر الأمر لكن تلك المرة الضحية طفل.

"كان نايم".. كواليس مصرع موظف في حريق عقار ميرفت أمين

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال ملابسات مصرع موظف جراء حريق شبَّ بشركة للدعاية والإعلان بمنطقة المهندسين، اليوم الاثنين.

45 دقيقة في الجحيم.. بطولة 40 إطفائيًا تحت لهيب نيران عقار المهندسين

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى العاشرة صباح الإثنين، هدوء يطبق على مقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة الكائنة بمنطقة بين السرايات. لم يكن ذلك إلا هدوء يسبق العاصفة.

القضاء الإداري: إعادة تصحيح إجابات 10 طلاب بالثانوية العامة بالفيوم يدويًا

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالفيوم، حكماً مهمًا لطلاب الثانوية العامة، كأول وأسرع حكم قضائي في قضايا إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة، حيث قضت بقبول طلب الشق المستعجل الخاص بإعادة تصحيح أوراق إجابات بعض الطلاب -10طلاب ممن تقدموا بالطعن-، وتشكيل لجنة ثلاثية من الخبراء لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب يدوياً، وتحديد جلسة 27 أكتوبر المقبل لورود التقرير.

بعد ضرب وتكبيل 80 نزيلا.. كواليس مداهمة "مصحة الموت" في أكتوبر

داهمت مأمورية من مباحث الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام فيلا تستخدم كمركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بأكتوبر.

17 نوفمبر.. طعن محمد رمضان على حكم إلزامه بتعويض 6 ملايين جنيه للطيار الراحل أشرف أبو اليسر

قال المحامي أحمد الجندي، دفاع الفنان محمد رمضان، إن محكمة النقض، حددت جلسة 17 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضد موكله بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

مد أجل الحكم في قضية "سيدة المحكمة" لجلسة 13 سبتمبر

قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد زين، مد أجل الحكم في الطعن المقدم من نيابة النزهة على حكم أول درجة الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "سيدة المحكمة"، من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق ضابط بمحكمة مصر الجديدة لجلسة 13 سبتمبر الجاري.

المؤبد والمشدد لـ4 متهمين وبراءة آخر في قضية "خلية متفجرات الساحل"

قضت الدائرة الثانية جنايات، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، وبراءة متهم، والمشدد 5 سنوات لآخر في قضية "خلية متفجرات الساحل".

على غرار "طفل المحلة".. الداخلية تنجح في ضبط عصابة اختطفت طفلًا بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم، من (نجار - مُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز) بأنه أثناء لهو نجله (طفل –6سنوات) أمام منزله بذات الناحية فوجئ بقيام شخصان مجهولان يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون "لم يحدد رقمها" باختطاف نجله وهروبهما.