شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح من "الكهرباء" لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح التى تهدف إلى توعية المواطنين بشكل عام على طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء والسيدات بشكل خاص لكونها المسئول الأول عن إدارة المنزل، فهناك العديد من السلوكيات التى يقوم بها معظم المواطنين تتسبب فى زيادة استهلاك الكهرباء.

وفيما يلى بعض السلوكيات التى يجب التوقف عنها لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة:

1- تراكم الثلج فى فريزر الثلاجة، حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر هتساعد فى ترشيد استهلاك الكهرباء.

2- فتح الثلاجة بشكل مستمر، ينصح بعدم تكرار فتح باب الثلاجة ويمكن استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

3- عدم فصل السخان الكهربائى وتركه يعمل بشكل مستمر، ويفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نص ساعة.

4- الاعتماد على الفرن الكهربائى بشكل مبالغ، ويفضل تجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة وبالتالى يحتاج طاقة أكثر للعمل.

5- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء وهو ما يتسبب فى استهلاك طاقة كهربائية حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.