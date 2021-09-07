شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة التنمية المحلية يكشف كواليس حركة اليوم للتنقلات المحدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة كواليس إجراء اللواء محمود شعراوى حركة تنقلات محدودة فى قيادات الادارة المحلية شملت 16 قيادة محلية بمحافظات القاهرة وغيرها.

وتابع "قاسم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON": "معايير إجراء مثل هذه الترتيبات والتنقلات يخضع للتفتيش المفاجئ من قبل إدارات التفتيش بالوزارة لتقييم الأداء ومنذ أغسطس 2018 وحتى يونيو 2021 أغطينا عبر التفتيش المفاجئ على 23 محافظة بواقع 159 وحدة محلية بعدد مأموريات 173 مأمورية مفاجئة".

وأوضح أن التفتيش المفاجئ يختلف كلية عن التفتيش المخطط التقليدى التى يجرى إدراجها ضمن الجداول الدورية عبر الادارة العامة لتنظيم الحكم المحلى وتابع : "التفتيش المخطط شمل خلال نفس الفترة تقريباً بالإضافة للرصد الميدانى لمستوى النظافة فى الشوارع ورفع الإشغالات على مدار اليوم وعدم التراخى فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا ".

وأكد "قاسم"، أن الحركة تضمنت أيضاً نقل كل من خيرى أحمد مرسى رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا إلى رئاسة حى الشرابية بالقاهرة ووليد السيد المعداوى رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا إلى رئيس مركز ومدينة رأس البر بدمياط، وحسين لبيب عطية رئيس مدينة رأس البر إلى رئيس مدينة مسير بكفر الشيخ، وأحمد محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة الطور بجنوب سيناء إلى رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط وخالد فوزى فؤاد رئيس مدينة قوص بقنا إلى رئيس حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية ومحمد جمال المجير رئيس حى طرة بالقاهرة إلى رئيس مدينة بركة السبع بالمنوفية وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى رئيس حى المعصرة بالقاهرة وهانى محمد رضا بدوى رئيس حى الشرابية بالقاهرة إلى رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء وهشام رفعت محمد رئيس حى شرق شبرا الخيمة إلى رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.