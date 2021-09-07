شكرا لقرائتكم خبر عن "العناية بصحة الأم": 1.1 مليون سيدة حامل استفدن من المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فوزى فتحى منسق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، أن هناك 1.1 مليون سيدة أقبلن على الوحدات الصحية بمصر للاستفادة من المبادرة وهو ما يعكس إقبالا ضخما على المبادرة، حيث بدأنا تغطية جميع محافظات الجمهورية مع بداية عام 2021 أى منذ 8 شهور فقط.

وقال منسق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، فى تصريح لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن هناك 1.1 مليون سيدة حامل منتفعة فى مصر، وهو ما يعكس الإقبال الكبير من السيدات الحوامل على خدمات المبادرة المنتشرة فى 3800 وحدة صحية ومركز صحى على مستوى الجمهورية.

وتابع منسق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، أنه يتم الكشف عن الأمراض التى قد تعطى الجنين من الأم مثل أمراض التهاب الكبدى الوبائى وأمراض نقص المناعة والكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل والأنيميا والسكر أثناء الحمل.