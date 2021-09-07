شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إقالة حسام البدرى وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى حسام البدرى والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.





وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق. شاهد صورة الشرطة تسلم طفل أسيوط المختطف إلى أهلهينشر الخليج 365 أول صورة للحظة عودة طفل أسيوط المختطف، ومقتل أحد العناصر الاجرامية المتورطة فى الحادث بعد اشتباكات بالرصاص مع الشرطة، في إطار حرص الداخلية على حماية أمن المواطنين بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.672 مليار دولار بنهاية أغسطسقال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.672 مليار دولار، فى نهاية شهر أغسطس 2021، مقارنة بـ40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، بارتفاع قدره نحو 63 مليون دولار. التعليم العالى: الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 50% .. صورأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات تبدأ بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب وننتظر حتى غلق باب تقليل الاغتراب ثم تبدأ إعلان النتيجة، ثم فتح باب التقدم لطلاب المرحلة الثالثة أكثر من 50% ونتوقع أن يكون إجمالى العدد للمرحلة الثالثة 66797 طالب وطالبة . فيفا: نأسف لحرمان الملايين من قمة البرازيل والأرجنتين.. وسنتخذ القرار المناسبأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بياناً رسمياً يعرب فيه عن أسفه الشديد للأحداث التى شهدتها مباراة البرازيل والأرجنتين أمس، الأحد، فى سوبر كلاسيكو قارة أمريكا الجنوبية، بتصفيات كأس العالم 2022 على ملعب "أرينا كورينثيانز".



فينجادا وكوبر وفايلر وشوقى غريب أبرز المرشحين لخلافة البدري فى المنتخببات الرباعي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر والسويسرى رينيه فايلر وشوقي غريب، الأقرب لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وقال فيفا فى بيانه، "يأسف فيفا للأحداث السابقة لإيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية والتى منعت الملايين من الجماهير حول العالم من الاستمتاع بمباراة بين اثنين من أهم المنتخبات".





اتحاد العمال: الرئيس السيسى حريص على دعم العمل العربى المشتركأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حرص الرئيس السيسي على دعم العمل العربي المشترك فى إطار منظمة العمل العربية، مشددا على دورها الفاعل لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتطلعه بأن تأخذ الأمة العربية مكانتها اللائقة بين الأمم. التعليم تمنح طلاب الثانوية حق إعادة تصحيح البابل شيت يدويا بـ300 جنيه للمادةقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يمكن لطلاب الثانوية العامة طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة، قائلا: تلبيةً لرغبة أولياء الأمور والطلاب، يمكن طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة (البابل شيت) لامتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أن إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ومن حق الطالب حضوره أثناء المراجعة. رونالدو قبل بداية المشوار مع مان يونايتد: عدت حيث أنتمي.. إلى حبي الأبدىعبر كريستيانو رونالدو ، نجم مانشستر يونايتد، عن شعوره بالسعادة بعد عودته من إلي صفوف الشياطين الحمر من جديد خلال الموسم الجاري 2021-2022.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال الصيف المنتهى، بعقد مدته موسمين مع خيار التجديد لعام آخر.

استقبال حافل للبعثة البارالمبية على أتوبيس مكشوف بأعلام مصر.. فيديوسيطرت الأجواء الاحتفالية على استقبال البعثة البارالمبية التي شاركت في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بعد وصولهم إلى القاهرة حيث استقل أعضاء البعثة أتوبيساً مكشوفاً حاملين علم مصر.





غادة والى بافتتاحية قمة رئيسات البرلمان العالمية: مصر نموذج فى تمكين المرأةألقت الدكتور غادة والى المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمان، والتى عقدت فى فيينا اليوم 6 سبتمبر 2021، بمشاركة 120 من البرلمانيين حول العالم، بما فى ذلك 26 من رئيسات البرلمانات، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، والأمين العام للاتحاد، ورئيس مجلس نواب دولة النمسا التى تستضيف القمة، والرئيس المنتخب للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيسة البرلمان النرويجى التى ترأست القمة. استمرار فتح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور والمساعداتواصلت السلطات المصرية اليوم الاثنين، فتح معبر رفح البرى من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على استمرار فتح المعبر اليوم لعبور العالقين والحالات الانسانية من الجانبين .. علاوة على ادخال المساعدات ومواد ومعدات اعادة الاعمار الى قطاع غزة .





نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.6% والهندسة 79.75%.. صورأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى سجل 85.6% والتمريض 62.43% والهندسة 79.75% والتخطيط العمرانى 78.78% والفنون التطبيقية 77.31% والحاسبات والمعلومات 75.12% والفنون الجميلة عمارة 70% سامح شكرى يبحث مع وزيرة خارجية النرويج التطورات الأخيرة حول القضية الفلسطينيةتلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيًا من نظيرته وزيرة خارجية مملكة النرويج "إينى إريكسن سوريد"، حيث تناول الجانبان سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر والنرويج فى العديد من المجالات، فضلًا عن آخر التطورات على الساحتيّن الإقليمية والدولية. يونهاب: وزارة التجارة الكورية تسعى لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع مصرأعلنت وزارة التجارة فى كوريا الجنوبية، الإثنين، أنها تسعى إلى إطلاق مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، والتى ستكون الأولى من نوعها مع دولة أفريقية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية يونهاب.

ويخطط وزير التجارة يو هان كو للقاء مسئولين مصريين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.





ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 2 طن من أحجار الذهب بقناضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، 4 أشخاص بحوزتهم كمية من أحجار الذهب تقدر بـ 2 طن أثناء استقلالهم سيارة نقل على طريق قنا - سوهاج.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط 4 من قرية حجازة بقوص، أثناء استقلالهم سيارة نقل وبحوزتهم 2 طن من أحجار الذهب.