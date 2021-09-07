شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2021..إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم الاثنين نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2021 ، بعد أن أنهى مكتب التنسيق من أعمال ترشيح الطلاب بالمرحلة الثانية للتنسيق ، ومن المقرر ان يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أعلن أنه بظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع 359907 طالب فى المرحلتين الأولى والثانية وخلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن هناك 2143 طالب وطالبة من المرحلة الثانية تخلفوا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة التنسيق الإلكترونى.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفى أن إجمالى عدد الطلاب الذين استنفذوا رغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق يبلغ 6555 طالب وطالبة من الشعبة العلمية والأدبية بمعنى أنهم سجلوا، رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.