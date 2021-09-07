شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعلن رسمياً انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي الاثنين، رسمياً انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وهنأ المنفي أبناء الشعب الليبي، بهذه المناسبة، مثمناً كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته.

وبارك المنفي للأمة الليبية، انطلاق أولى خطوات المُصالحة الوطنية التي تُمثل الرغبة الحقيقة لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات، داعياً الليبين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون.