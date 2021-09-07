شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الخاصة: زيادة فى المصروفات المدرسية تتراوح بين 7 إلى 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، قيمة الزيادة السنوية لـ مصروفات المدارس الخاصة، قائلا "قيمة زيادة المصروفات المدرسية التى تبلغ ألفى جنيه وأقل لا تزيد عن 25% سنويا، والزيادة للمصروفات التى تتراوح من ألفى إلى 3 آلاف تبلغ 20%، والزيادة للمصروفات التى تتراوح من 3 إلى 5 آلاف تبلغ 15%، بينما تبلغ الزيادة للمصروفات التى تتراوح من 5 إلى 10 آلاف 10%، وللمصروفات التى تزيد عن 10 آلاف 7 % فقط لا غير".

وناشد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية صدى البلد، أولياء الأمور بعدم دفع أية مصروفات غير مستحقة والتوجه إلى الإدارة التعليمية، حال حدوث أزمة.

وحول أزمة الأتوبيس المدرسي، قال بدوى علام، "بدأت بعد أزمة كورونا، بعد استرداد بعض أولياء الأمور مصروفات الأتوبيس المدرسى بعد توقف الدراسي، والبعض الآخر استرد 25% فقط".

وأشار رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إلى أن إصدار تعليمات بخصم قيمة أبليكشين التقديم من مصروفات المدارس الخاصة حال قبول الطلاب، واسترداده فى حالات الرفض، نافيا ما تردد حول حصول المدارس الخاصة على مبلغ بقيمة 1500 جنيه لتوزيع التابلت.

ولفت بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إلى أنه يتم توزيع البوكليت أحيانا برسوم، بعد موافقة أولياء الأمور، وتماشيا مع مصلحة الطلاب، مؤكدا أن قيمة المصروفات الدراسية ورسوم الأتوبيس المدرسى ستكون كاملة العام الدراسى المقبل كون وزير التربية والتعليم أكد أن الحضور سيكون بشكل منتظم.