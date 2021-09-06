شكرا لقرائتكم خبر عن دعم صحة المرأة: كل سيدة فوق الـ25 عليها إجراء فحص ذاتى على الثدى شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور لؤى قاسم، عضو المكتب التنفيذى فى المبادرة الرئاسة لصحة المرأة المصرية، أن مبادرة صحة المرأة المصرية بدأت فى 2019 بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى وتم الكشف على جميع السيدات لما هن فوق الـ25 عاما، وكذلك التوعية للفتيات دون الـ18 عاماً.

وأضاف عضو المكتب التنفيذى فى المبادرة الرئاسة لصحة المرأة المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم أف إم"، أنه ومن خلال طرق الفحص الذاتى للثدى عن طريق اليد ويجب التأكد من عدم وجود ورم فى الصدر، كما أن الفحص يساعد فى حالة الكشف المبكر لبدء العلاج مبكراً.

وأشار عضو المكتب التنفيذى فى المبادرة الرئاسة لصحة المرأة المصرية، إلى أن الخطوات الخاصة بالمبادرة تمت فى العامين الماضيين بالمجان على نفقة الدولة، موضحاً أن هناك 18 مليون سيدة خلال عامين فقط وعمل إشاعات كثيرة حوالى 150 ألف أشعة والحالات بدأت العلاج فى مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة.

وتابع عضو المكتب التنفيذى فى المبادرة الرئاسة لصحة المرأة المصرية، أن كل سيدة فوق 25 عاما يجب عليها أن تجرى فحصا ذاتيا شهريا على الثدى ويمكن معرفة الطريقة عن موقع المبادرة، قائلا: "الطريقة الأمثل عن طريقة العينة التى يتم أخذها عن طريق السونار وهى متعارف عليها عالمياً لأخذ العينات".