الارشيف / أخبار مصر

تعرف على الحدود الدنيا للكليات لطلاب الشعبة الأدبية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/24
  • 2/24
  • 3/24
  • 4/24
  • 5/24
  • 6/24
  • 7/24
  • 8/24
  • 9/24
  • 10/24
  • 11/24
  • 12/24
  • 13/24
  • 14/24
  • 15/24
  • 16/24
  • 17/24
  • 18/24
  • 19/24
  • 20/24
  • 21/24
  • 22/24
  • 23/24
  • 24/24

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحدود الدنيا للكليات لطلاب الشعبة الأدبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب الشعبة العلمية، فى المرحلتين الأولى والثانية، وفقاً لترتيب الكليات فى السطور التالية.

الحد الأدنى (الشعبة الأدبية)
الكلية    الحد الأدنى
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة    359 درجة 
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية    352 درجة
ألسن كفر الشيخ    350 درجة
سياسة واقتصاد السويس    349 درجة
سياسة واقتصاد بني سويف    344 درجة 
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية    341 درجة
ألسن عين شمس    340 درجة 
ألسن الفيوم    339 درجة 
إعلام القاهرة    339 درجة 
إعلام المنوفية    336 درجة 
ألسن بني سويف    335 درجة 
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة    334 درجة 
ألسن المنيا    333 درجة 
ألسن أسوان    333 درجة 
آثار الزقازيق بصان الحجر    332 درجة
ألسن سوهاج    332 درجة 
ألسن الأقصر    331 درجة 
آثار دمياط    330 درجة 
إعلام بني سويف    330 درجة 
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس    329
آثار عين شمس    329
الاعاقة والتأهيل الزقازيق    329
آثار القاهرة    328
إعلام جنوب الوادي    326
آثار و لغات مطروح    325
آثار الفيوم    325
آثار أسوان    324
آثار الأقصر    323
آثار سوهاج    322
الاعاقة والتأهيل بني سويف    321
آثار جنوب الوادي    321
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد    321
تربية الإسكندرية    318
تربية الزقازيق    317
تربية عين شمس    316
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية    315
حقوق سوهاج    315
تربية بور سعيد    314
آداب العريش    314
تربية المنصورة    312
تربية طنطا    311
تربية بنها    310
آداب القاهرة    308
فنون جميلة (فنون) حلوان    307
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق    307
تربية دمنهور    306
تربية المنيا    305
تربية طفولة مبكرة الزقازيق    304
تربية كفر الشيخ    303
تربية المنوفية بشبين الكوم    303
تربية حلوان    302
آداب عين شمس    300
فنون جميلة (فنون) المنصورة    300
تربية مطروح    300
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة    299
تربية سوهاج    299
تربية طفولة مبكرة بور سعيد    298
تجارة القاهرة    298
تربية مدينة السادات    297
تربية جنوب الوادي    296
آداب الإسكندرية    295
تربية بنات عين شمس    295
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا    295
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد    294
تربية طفولة مبكرة المنصورة    294
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس    293
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية    293
تجارة دمياط    293
تربية الفيوم    293
تجارة المنصورة    292
آداب حلوان    292
تجارة عين شمس    292
تجارة الإسكندرية    291
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية    291
تجارة و إدارة أعمال حلوان    290
آداب بنها    290
حقوق بور سعيد    290
تجارة الزقازيق    289
آداب المنصورة    289
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا    289
تربية أسيوط    289
تربية (طفولة) طنطا    287
تجارة جنوب الوادي    287
تربية طفولة مبكرة المنوفية    287
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ    286
تربية بني سويف    286
فنون جميلة (فنون) أسيوط    286
حقوق دمياط    285
تربية قناة السويس بالإسماعيلية    285
تربية نوعية الزقازيق    284
تربية (تعليم ابتدائي) بنها    284
تربية السويس    284
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان    284
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس    283
آداب بور سعيد    283
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية    283
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية    283
آداب انتساب موجه القاهرة    282
فنون جميلة (فنون) المنيا    282
تجارة بور سعيد    282
تربية طفولة مبكرة أسيوط    282
تربية نوعية القاهرة    282
تربية (طفولة) الإسكندرية    281
دار العلوم القاهرة    281
آداب بنات عين شمس    281
تربية (طفولة) عين شمس    281
آداب الزقازيق    281
تجارة كفر الشيخ    280
تجارة بنها    280
تربية (طفولة) كفر الشيخ    280
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية    280
تجارة انتساب موجه القاهرة    280
آداب و علوم إنسانية السويس    280
آداب طنطا    280
تربية نوعية طنطا    279
آداب دمياط    279
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور    279
تربية طفولة مبكرة القاهرة    279
تجارة أسوان    279
تربية رياضية بنات بنها    278
فنون جميلة (فنون) الأقصر    278
آداب انتساب موجه عين شمس    278
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية    278
تربية نوعية الإسكندرية    278
تربية طفولة مبكرة دمنهور    277
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات    277
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال    277
آداب المنوفية بشبين الكوم    277
آداب انتساب موجه الإسكندرية    277
تربية طفولة مبكرة الفيوم    276
تجارة العريش    276
آداب كفر الشيخ    276
حقوق المنيا    276
آداب الوادي الجديد    276
آداب الفيوم    275
تربية جنوب الوادي بالغردقة    275
تربية دمياط    275
تجارة طنطا    275
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات    275
تجارة المنوفية بشبين الكوم    274
تجارة انتساب موجه عين شمس    274
آداب أسوان    274
تربية طفولة مبكرة المنيا    274
آداب دمنهور    274
تجارة دمنهور    274
تربية طفولة مبكرة بني سويف    273
آداب انتساب موجه حلوان    273
تجارة السويس    273
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال    273
تربية طفولة مبكرة مطروح    273
تربية نوعية المنصورة    272
تجارة انتساب موجه الإسكندرية    272
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان    272
آداب انتساب موجه بنها    272
حقوق القاهرة    272
آداب انتساب موجه المنصورة    271
تربية نوعية كفر الشيخ    271
تجارة بني سويف    270
تجارة سوهاج    270
آداب سوهاج    270
حقوق عين شمس    270
تربية نوعية عين شمس    270
تربية نوعية بور سعيد    270
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط    270
تجارة أسيوط    270
تجارة مدينة السادات    270
آداب انتساب موجه بنات عين شمس    270
دار العلوم انتساب موجه القاهرة    269
سياحة وفنادق الإسكندرية    269
تجارة انتساب موجه المنصورة    269
آداب بني سويف    269
تجارة انتساب موجه بنها    268
تجارة انتساب موجه الزقازيق    268
آداب انتساب موجه الزقازيق    268
تجارة انتساب موجه دمياط    268
حقوق جنوب الوادي    268
آداب أسيوط    268
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية    267
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم    266
تربية نوعية المنيا    266
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم    266
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم    266
آداب انتساب موجه بور سعيد    266
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية    265
آداب المنيا    265
حقوق انتساب موجه القاهرة    265
تجارة انتساب موجه دمنهور    265
آداب انتساب موجه طنطا    265
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية    265
تربية رياضية بنين المنصورة    265
حقوق انتساب موجه سوهاج    264.5
آداب انتساب موجه الفيوم    264
آداب جنوب الوادي    264
آداب انتساب موجه دمياط    264
آداب انتساب موجه كفر الشيخ    264
تربية (طفولة) دمنهور    264
آداب

مؤتمر التنسيق (1)

 

مؤتمر التنسيق (2)

 

مؤتمر التنسيق (3)

 

مؤتمر التنسيق (4)

 

مؤتمر التنسيق (5)

 

مؤتمر التنسيق (6)

 

 

مؤتمر التنسيق (8)

 

 

 

مؤتمر التنسيق (12)

 

 

مؤتمر التنسيق (14)

 

مؤتمر التنسيق (15)

 

 

مؤتمر التنسيق (17)

 

مؤتمر التنسيق (18)

 

مؤتمر التنسيق (19)

 

 

مؤتمر التنسيق (21)

 

مؤتمر التنسيق (22)

 

مؤتمر التنسيق (23)

 

مؤتمر التنسيق (24)

 

مؤتمر التنسيق (25)

 

 

مؤتمر التنسيق (27)

 

مؤتمر التنسيق (28)

 

مؤتمر التنسيق (29)

 

مؤتمر التنسيق (30)

 

 

مؤتمر التنسيق (32)

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا