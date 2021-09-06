شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تنسيق هذا العام يضم كليات مختلفة ومتنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن فروق جوهرية بين تنسيق العام الحالى والسنوات السابقة، بسبب أن الدولة تتوسع فى إنشاء الجامعات يتيح للطلاب التنسيق بأريحية أكثر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى تقديم الإعلامية جاسمين طه : " تنسيق هذا العام يضم كليات مختلفة ومتنوعة، وأن لدينا كليات كانت تنتهى فى المرحلة الأولى من التنسيق ولكن مستمرة معانا حتى المرحلة الثالثة من التنسيق ومنها كلية الزراعة، والتربية النوعية، وكلية الآداب، والحقوق، والسياحة والفنادق والتربية الرياضية والتربية النوعية وعدد كبير من المعاهد العليا، وتخصصات عديدة ومتنوعة ".

وتابع : "التحويلات بين الجامعات هذا العامة إلكترونية وليست ورقية، وأن عدد من الجامعات قامت بتطعيم الطلاب بلقاح كورونا بداية من سبتمبر الجارى، بالإضافة إلى أن الطلاب المستجدين خلال مرحلة الكشف الطبى هيتم التطعيم، الجامعات المصرية لديها استعداد لكافة السيناريوهات التى تقررها الدولة فى حالة ارتفاع عدد الإصابة بكورونا فى مرحلة الموجه الرابعة لكورونا".