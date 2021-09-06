شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استراتيجية الرئيس السيسى مكنت المرأة فى المناصب القيادية بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى انتصر للمرأة من خلال تمكينها فى الكثير من المواقع القيادية بالدولة، كما أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات الجادة والتى تحققت بالفعل لتمكين المرأة المصرية فى الـ 7 سنوات الأخيرة فى شتى المجالات منها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن العام 2017 هو عام المرأة المصرية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية أن دستور الدولة المصرية 2014 نص فى المادة 11 على أسس واضحة لمواجهة التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار المصيلحى إلى أن استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى ساهمت فى تمكين المرأة حتى وصلت نسبة تمثيلها بالمجالس المحلية وفقاً لدستور 2014 إلى 25% أى ما يعادل الربع، ووصلت نسبة الوزيرات فى الحكومة إلى 25% أى 25 % من الوزراء، ونسبة نائبات المحافظات فى 2020 بلغت 31%، ونسبة المرأة فى الوظائف الحكومية إلى 45%، اضافه إلى تعيين أول امرأة محافظ، والتواجد غير المسبوق للنساء فى مجلس الشيوخ بمعدل 38 نائبة بنسبة تصل إلى 12.5% من إجمالى الأعضاء، كما حصلت المرأة أيضًا على فوز جديد بوصول أول سيدة إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ بالإضافة إلى تعين 14 سيدة من قبل السيد رئيس الجمهورية وهى النسبة الأعلى على الإطلاق.

وأضاف المصيلحى أن العنصر النسائى بدأ العمل فى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة فى تاريخ مصر والذى أهداه الرئيس للمرأة فى يومها العالمى 8 مارس 2020، كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولى المرأة اهتماماً بالغاً لما تقدمه للمجتمع، مشيراً إلى تعيينها فى الوظائف القيادية بالوزارة ومديريات التموين والشركات التابعة لها إضافة إلى الاستفادة من فتيات الجامعات للعمل بمراكز الخدمة التابعة للوزارة بنظام الخدمة العامة، واستفادة الفتيات من مشروعات الوزارة مثل مشروع جمعيتى حيث وصلت نسبة المستفيدات من المشروع إلى 50%.

وكذلك قيام وزارة التموين بدعم برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الوزارة الأخرى للمرأة مثل برنامج الألف يوم فى حياة الطفل وتقوم به وزارة التضامن الاجتماعى، ويعمل على استهداف زيادة المعرفة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات، وإعداد برامج تدريبية لطلبة الجامعات والكليات للتدريب بوزارة التموين وجهاتها التابعة واشتراك الطالبات بهذه البرامج التدريبية، فضلاً عن إعطاء الأولوية فى استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى للرعاية والتى تشمل "الأرامل – المطلقات – المرأة المعيلة – أصحاب المعاشات" واصدار قرار وزارى لإضافة الزوجة غير المدرجة تموينياً للإضافة على بطاقة التموين السارية والخاصة بالزوج، وكذلك قيام وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة عقد ندوت تثقيفية وورش عمل خاصة بالتوعية بالموضوعات ذات الصلة بالمرأة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى حصول السيدات العاملات بوزارة التموين على برامج تدريبية ومنح دراسية فى مختلف المجالات بما يعزز من فرص تمكين المرأة.