مدينة كورتونا الإيطالية تختار زاهي حواس رجل العام

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصرواي):

أعلن عمدة مدينة كورتونا الإيطالية اختيار عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" رجل العام، نظرا لإكتشافاته الأثرية ودوره في الحفاظ علي الآثار والتراث العالمي.

وذلك في مهرجان ثقافي أثري كبير، في مدينة كورتونا الإيطالية، ألقي خلاله الدكتور "زاهي حواس" محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بمصر.

وأكد "حواس" أن مصر شهدت الفتره الماضية طفرة كبيرة في الاكتشافات الأثرية التي أذهلت العالم أجمع.

كما تحدث عن إكتشاف المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، وإكتشاف المعبد الجنائزي للمملكه "نيت" زوجة الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة بسقارة.

وأوضح "حواس" أنه يبحث الآن عن مقبرة المهندس "إيمحتب" بسقارة ومقبرة الملكة نفرتيتي بالأقصر.

وأشار "حواس" إلى أهمية العلاقة القوية التي تربط مصر وإيطاليا منذ قديم الزمان، ودعا الشعب الإيطالي لزيارة مصر.

وفي نهاية المحاضرة وقع "حواس" كتاب سحر الأهرامات وأسرار من الرمال باللغة الإيطالية.