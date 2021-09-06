"كان نايم".. كواليس مصرع موظف في حريق عقار ميرفت أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال ملابسات مصرع موظف جراء حريق شبَّ بشركة للدعاية والإعلان بمنطقة المهندسين، اليوم الاثنين.

وتبين أن الشركة بالطابق السادس لعقار مكون من 10 طوابق، وتضم 12 غرفة مقسمة إلى أقسام مختلفة وفق احتياجات الشركة.

مع اندلاع الحريق، احتجز 4 موظفين داخل الشركة نجحت الحماية المدية بالجيزة في إنقاذ 3 منهم بينما لقي الرابع مصرعه إثر إصابته باختناق، وعثر على جثته سليمة ليؤكد أحد زملاؤه "كان نايم على مكتبه".

45 دقيقة من أعمال المجابهة كتبت النجاة لـ3 موظفين في حالة جيدة مع تقديم جهاز تنفس لأحدهم منذ لحظة إخراجه من الشقة حتى سيارة الإسعاف بالأسفل.

شاركت 7 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه استراتيجية (8، 15، 35 طنا) وسلم هيدروليكي في عمليتي الإطفاء والتبريد بالعقار رقم 14 بشارع وادي النيل التابع لقسم شرطة العجوزة.

مالك الشركة وأحد العاملين أرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي في إحدى التوصيلات الكهربائية دون اتهام او الاشتباه في أحد.