ماذا وجدت الشرطة داخل مصحة الموت في أكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن ملابسات جديدة في مداهمة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمدينة السادس من أكتوبر.

وعثرت الشرطة على (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية – عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء ).

مخالفات عدة بالمنشأة تمثلت فى إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

تحريات مباحث رعاية الأحداث تنسيقا مع أمن الجيزة توصلت إلى استئجار أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة فيلا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات داهمت مأمورية الفيلا المشار إليها بقيادة ضباط قطاع أكتوبر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبط المتهم و5 أشخاص قائمين على إدارتها لأحدهم معلومات جنائية، وتبين وجود 80 نزيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها.

وأقر النزلاء باحتجازهم داخل الفيلا عن طريق أهليتهم كرها عنهم، والتعدى عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.