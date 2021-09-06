القضاء الإداري: إعادة تصحيح إجابات 10 طلاب بالثانوية العامة بالفيوم يدويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالفيوم، حكماً مهمًا لطلاب الثانوية العامة، كأول وأسرع حكم قضائي في قضايا إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة، حيث قضت بقبول طلب الشق المستعجل الخاص بإعادة تصحيح أوراق إجابات بعض الطلاب -10طلاب ممن تقدموا بالطعن-، وتشكيل لجنة ثلاثية من الخبراء لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب يدوياً، وتحديد جلسة 27 أكتوبر المقبل لورود التقرير.

جاء ذلك في الدعوى المُقدمة بالطعن على قرار إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والمطالبة بإعادة تصحيح الأوراق بسبب الأخطاء التي شابت عملية التصحيح.

وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، ومقيم الدعوى، إنّ الحكم صدر لصالح 10 طلاب وهم أول من تقدموا بطلب طعن، وذلك لأنّ كل الطلاب الذين جرى إعلان نتيجتهم أكدوا أنّ هذه الدرجات لا تخصهم من قريب أو بعيد، خصوصاً بعد رسوب طلاب في الثانوية العامة 2021 رغم أنّهم تصدروا أوائل الجمهورية في الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مؤكدين أنّ الدرجات لا تتناسب مع مستواهم وتفوقهم الدراسي.

وكشف عبد السلام، لـ "الخليج 365"، أنّه فيما يخص حيثيات حكم القضاء الإداري بالفيوم بإعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة، فإنّ المحكمة قضت أيضاً بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين للاطلاع على أوراق إجابة الطلاب ونموذج الإجابة الخاص بورقة إجاباتهم، موضحا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة وذلك للتأكد من أنّ عملية تصحيح النسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب قد تم إجراؤها على ذات النموذج الخاص بإجابته بدون حدوث أي خطأ في تصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها نظراً لوجود أربعة نماذج للأسئلة وأربعة نماذج للإجابة.