شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مصر تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي.





واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:رغم جائحة كورونا .. مصر تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي.. " النقد الدولي": نهج الحكومة المصرية في التعامل مع السياسة النقدية ساعد على تثبيت توقعات التضخم.. و"البنك الدولي" يشيد بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتوفير السيولة

الطب البيطرى 85.6% والهندسة 79.75% والتمريض 62.43% والتخطيط العمرانى 78.78% وحاسبات ومعلومات 75.12%.. الحد الأدنى للمرحلة الثالثة 50%.. التعليم العالي تعلن نتائج تنسيق المرحلة الثانية.. وفتح باب تقليل الاغتراب من 8 حتى 12 سبتمبر.. وأماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بالزراعة والتربية الرياضية والسياحة.. وإعلان نتيجة الثانوية "دور ثان" في منتصف سبتمبر.. الوزارة: التصحيح إلكتروني يتم أولا بأول.. والطلاب: أسئلة الجبر والهندسة الفراغية اعتمدت على التحليل والفهم





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