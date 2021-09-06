شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ذروة الموجة الرابعة من كورونا ترتبط بمدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه لابد أن يصبح الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي والتهوية الجيدة والتباعد الاجتماعي أسلوب حياه غير مرتبط بفيروس كورونا، مضيفة أن زيادة أعداد الإصابات بالفيروس متوقعة وبلوغ ذروتها مرتبط بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية سواء ممن حصل على اللقاح او لم يحصل عليه.

وتابعت الدكتورة نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامي سيد على، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا لا يتعارض مع لقاح الانفلونزا ولكن لابد من الفصل بينهما بإسبوعين على الاقل الى ثلاثة أسابيع مشيرة الى انه تم رصد اكثر من 80 عارض مرضى من الممكن ان يظهر بعد الكورونا منها عوارض جسدية واعراض أخرى نفسية وهناك قسم لدراسة هذا الامر في النسخة الخامسة عن اكثر عوارض من الممكن ان تحدث بعد كورونا وتوجة لعلاجها.