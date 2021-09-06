شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وكوريا الجنوبية يبحثان تعزيز التعاون في المجال السياحي والأثري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالسفير Hong jin-Wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بمقر الوزارة بالزمالك.

تناول اللقاء بحث آليات تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار والترويج للمقاصد السياحية المصرية في كوريا الجنوبية عن طريق إعداد برامج ترويجية مشتركة بما يعمل على تشجيع الحركة السياحية الوافدة من كوريا إلي مصر .

كما تم مناقشة مدي امكانية الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التكنولوجيا والعمل على تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين سواء المصريين أو السائحين وتحسين تجربتهم خلال زيارة المتاحف و المواقع الأثرية وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بالاضافة إلى مناقشة تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية في كوريا، خاصة في ظل الاهتمام الكبير لدي الشعب الكوري بالحضارة المصرية العريقة ومسار رحلة العائلة المقدسة ودير سانت كاترين.

وقد زار مصر خلال الأيام القليلة الماضية وفدا من هيئة التراث الثقافي الكوري لبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر في مجال العمل الاثري.