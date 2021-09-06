شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمى وبحثى بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية التعاون والتكامل بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية والأجهزة العلمية والقوى البشرية المؤهلة والمدربة التى يمتلكها مجتمع البحث العلمي في مصر.

وفى هذا الإطار تلقى الدكتور خالد عبدالغفار تقريرًا من الدكتورة منى عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية حول تعزيز علاقات التعاون فى المجالات العلمية والبحثية بين المدينة ومعهد بحوث البترول.

أشار التقرير إلى الزيارة التى قام بها وفد من مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لمعهد بحوث البترول، وشملت الزيارة تفقد الأقسام والمعامل البحثية والمعامل المركزية والمراكز التكنولوجية؛ للتعرف على الإمكانات والتجهيزات المعملية المميزة بالمعهد.

وخلال فعاليات الزيارة ناقش الطرفان تفعيل سبل التعاون بين المؤسستين، واستعراض العروض التقديمية، وأهم الأنشطة العلمية والمشروعات البحثية الجارية، والخدمات التي تقدم لكل قطاعات المجتمع من مؤسسات بحثية وتعليمية وقطاع الصناعة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بكلا من مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول من خلال إبرام بروتوكول تعاون مشترك يتم توقيعه قريبًا في مقر المدينة بالإسكندرية، على أن تكون نقاط العمل المشتركة فى إطار محاور الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

رافق وفد مدينة الأبحاث العلمية خلال الزيارة د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، ولفيف من أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد.

وضم وفد المدينة الدكتورة منى عبداللطيف، ونخبة من عمداء المعاهد البحثية والمراكز التكنولوجية، ومشرفي ومديري المعامل المركزية بالمدينة.