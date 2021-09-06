شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء تعلن غدا المتمم لشهر المحرم والأربعاء أول أيام شهر صفر 1443 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الافتاء المصرية أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر المحرم من العام الهجرى 1443، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام شهر صفر لعام 1443، وجاء نص البيان كالآتى:

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين التاسعِ والعشرين من شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق السادس من شهر سبتمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر صَفَرَ لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق السابع من شهر سبتمبر لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الاربعاء الموافق الثامن من شهر سبتمبر هو أول أيام شهر صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.