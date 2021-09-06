بعد ضرب وتكبيل 80 نزيلا.. كواليس مداهمة "مصحة الموت" في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام فيلا تستخدم كمركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بأكتوبر.

أكدت التحريات استئجار أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة فيلا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات داهمت مأمورية الفيلا المشار إليها بقيادة ضباط قطاع أكتوبر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبط المتهم و5 أشخاص قائمين على إدارتها لأحدهم معلومات جنائية، وتبين وجود 80 نزيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها.

وأقر النزلاء باحتجازهم داخل الفيلا عن طريق أهليتهم كرها عنهم، والتعدى عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.