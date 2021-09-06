مصرع موظف وإنقاذ 3 آخرين في حريق شركة بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي موظف مصرعه وأصيب 3 أخرون بحالات اختناق إثر حريق شبَّ في مقر شركة للدعاية والإعلان بمنطقة المهندسين.

تبلغ للأجهزة الأمنية نشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان بالعقار رقم 14 شارع وادى النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وتم فصل التيار الكهربائى والغاز عن العقار تنسيقاً والجهات المعنية ، وتبين احتجاز 4 موظفين عاملين بذات الشركة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من خلال الاستعانة بالمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده إلى باقى وحدات العقار، وإنقاذ 3 أشخاص من المحتجزين داخل الشركة، ووفاة موظف بالشركة إثر إصابته باختناق.

بسؤال مالك الشركة وأحد العاملين بها قررا بنشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى. وتبين أن العقار تقطنه الفنانة ميرفت أمين التي كانت متواجدة لحظة اندلاع الحريق دون تعرضها لمكروه.