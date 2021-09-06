17 نوفمبر.. طعن محمد رمضان على حكم إلزامه بتعويض 6 ملايين جنيه للطيار الراحل أشرف أبو اليسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المحامي أحمد الجندي، دفاع الفنان محمد رمضان، إن محكمة النقض، حددت جلسة 17 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضد موكله بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" - توفي لاحقًا - عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، وقال محاميه مجدي حلمي آنذاك إن الحكم نهائي.

وأعلن رمضان، في وقت سابق حجز أحد البنوك على أمواله، مؤكدا عدم علمه بسبب الإجراء، لكن مصادر قضائية ومصرفية أكدت أن الإجراء مُتعلق بـ"بتنفيذ حُكم قضائي.

الطيار أشرف أبو اليسر، توفي 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".