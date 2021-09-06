الفتوى والتشريع تنهي نزاعًا بين "الفني للمسرح والبحث العلمي" على 10آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام البيت الفني للمسرح بأن يؤدي إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبلغ 10 آلاف و875 جنيهًا، قيمة تغليف أحواض الزرع الممتدة على كافة أسوار المنشأة بالرخام.

وثبت لدى الفتوى أنه عام 2002 تم التعاقد بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبين البيت الفني للمسرح، للانتفاع بالصالة الكائنة بمبنى الأكاديمية الواقع بشارع القصر العيني لمدة 25 عام.

وقامت الأكاديمية بإجراء تطوير وصيانة لواجهات ومداخل الأكاديمية، وارتأت بناء على توجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات تحميل الجهات المنتفعة بالمبنى نصيبها من التكلفة، وقامت الأكاديمية بمطالبة البيت الفني للمسرح بجزء من تلك التجديدات قيمتها 614 ألف و787 جنيهًا، على سند من أن تلك التجديدات شملت مدخل المسرح.

ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص على أحقية البيت الفني للمسرح في إجراء الإصلاحات والتجديدات والتحسينات اللازمة للصالة فقط على نفقته ومسئوليته– سواء ما يقع عبؤه أصلا عليه أم على المؤجر– دون الرجوع للطرف الأول، ويكون له وحده تحديد ما يراه من تحسينات وتعديلات وينفذها على نفقته وحدود ميزانيته، دون أي التزام على المؤجر.

ولما كانت الترميمات في الحالة المعروضة ليست بلازمة لحفظ العين، ولا لازمة للانتفاع بالعين محل الإيجار، فمن ثم تكون من قبيل الترميمات التحسينية الكمالية، والتي تمثل زيادة في قيمة العين المؤجرة ذاتها، ومن ثم تتحمل الأكاديمية تكاليف تلك التحسينات، دونما الرجوع على المستأجر بقيمتها، ذلك أن هذه التحسينات زادت من قيمة العين، وأن المستفيد منها إعمالًا لنص المادة (592) من القانون المدني هو المؤجر - وهذا هو الأصل.

غير أنه بالرجوع إلى الخطاب الصادر من مدير عام المسرح الحديث عام 2017 الموجه إلى رئيس أكاديمية البحث العلمي، والذي طلب فيه تغليف كافة أحواض الزرع الممتدة على كافة أسوار المنشأة بالرخام، وكذا كتاب المشرف على إدارة الشئون الهندسية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالموافقة على تنفيذ تلك الأعمال على حساب البيت الفني للمسرح.

وانتهت الفتوى، إلى أن قيمة تلك الأعمال يتحملها البيت الفني للمسرح، وقد بلغت قيمة تلك الأعمال – طبقًا للبيان الصادر عن المشرف على إدارة الشئون الهندسية بالأكاديمية - مبلغًا مقداره 10 آلاف و875 جنيهًا، ومن ثم يتعين إلزام البيت الفني للمسرح بهذا المبلغ ورفض ما عدا ذلك من طلبات.