شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن نتيجة فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة إعادة الفحص لأوراق الإجابة للثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط:

https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx

فيديو شرح آليات التصحيح الالكتروني :

https://fb.watch/7AAGVetGuZ

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن ذلك يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على طمأنة جميع أولياء الأمور والطلاب بخصوص إعادة فحص أوراق الإجابة لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وأكدت أن الدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، يوضح فى فيديو تفاصيل عملية مراجعة أوراق الإجابة مع عرض إحدى النماذج لهذه المراجعة، كما يتضمن الفيديو شرح إجراءات وشروط التصحيح اليدوي بحضور الطالب وولى الأمر أثناء عملية التصحيح لزيادة الشفافية.