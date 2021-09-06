شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين مصر وأوزبكستان على إنشاء مجلس أعمال لتكثيف التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة "آكى بريس" المعنية بأخبار آسيا الوسطى، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكستانى ساردور أومورزاكوف التقى بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية واتفقا على إنشاء مجلس الأعمال الأوزبكستانى المصري.

وسيعمل مجلس الأعمال على إقامة علاقات وثيقة بين مجتمعات الأعمال فى البلدين لتكثيف التعاون التجارى والاقتصادى والاستثمارى والتعاون الصناعى بين المنتجين فى البلدين.

وأوضحت الوكالة كذلك أنه تم إيلاء اهتمام خاص لمناقشة آفاق إنشاء مشاريع مشتركة فى مجالات مهمة مثل الرعاية الصحية وصناعة الأدوية وصناعة النسيج.

تم التأكيد على أن التجارة الثنائية نمت أكثر من مرتين فى النصف الأول من هذا العام. وتعهد الجانبان بزيادة الصادرات من المنتجات الأوزبكية والمصرية إلى أسواق البلدين.