شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الجامعة العربية المفتوحة تنظم مهرجانا لمشروعات التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بمصر مهرجان مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني بها تحت رعاية الدكتور عبدالحي عبيد مدير الجامعة، والدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية.

شارك في تقييم المشروعات الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق.

وخلال كلمتها بهذه المناسبة، قالت الدكتورة نرمين خضر، إن مشروعي طلاب قسم الإعلام الإلكتروني اللذان أشرف عليهما الدكتور عثمان فكري - اتسما هذا العام بالتركيز على التطورات التكنولوجية المتلاحقة في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات، وكذلك واحدة من القضايا الحيوية بالغة الأهمية ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع وهي حماية البيئة والحفاظ عليها، مشيرة إلى أن المشروع الأول "ايه آي بالعربي" لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة خاصة الفن والتعليم والطب والإعلام، حيث ساهمت تلك التقنيات على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها ، كما يمكن من فهم البيانات على نطاق واسع.

وأضافت أن مشروع "محميات طبيعية"، فيستهدف تعريف الجمهور بتلك المحميات، والطابع الفريد الذي تتمتع بها، وتعدد وتنوع الكائنات الموجودة بها، وسبل الحفاظ عليها من الانقراض، وكذلك الترويج لها كمناطق لجذب السائحين من مختلف دول العالم، وإظهار جهود الدولة المصرية في الحفاظ على تلك المحميات.

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بالفكرتين اللذين قدمهما الطلاب، مؤكدين أن المشروع الأول يعكس وعيا من جانب الطلاب بما يشهده العالم من تطورات هائلة في مجال التكنولوجيا ، والتي أبرزت جائحة كورونا أهمية التقنيات التي وفرتها تلك التكنولوجيات خاصة الذكاء الاصطناعي ، وما حملته من تساؤلات بشأن إمكانية أن تحل الآلة محل الإنسان، مؤكدين أن تلك التقنية وما وفرته في المجالات المختلفة تمثل فرصة وتحد في الوقت ذاته، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي ورغم كل إمكانياته، إلا أن الموهبة تبقى هي العنصر الأساسي في مجالات مختلفة خاصة في مهنة الإعلام والتي تمثل الموهبة ركيزة أساسية فيها، كما أن "الصحافة الديجتال" هي بشكل رئيسي هي صحافة صناعة المحتوى، مؤكدين أن تحديد الجمهور يشكل الركيزة الأساسية لأي عمل إعلامي ناجح يخاطب اهتماماتهم ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأكد أعضاء اللجنة، أن المشروع الثاني عالج موضوعا متميزا، وبالرغم من ذلك مازال الاهتمام به غير كاف، مشيدين بقدرة الطلاب على توفير عناصر الجذب والتشويق المختلفة، بما يساهم في الترويج لتلك الأماكن وما تتمتع به من مناظر طبيعية خلابة.

وفي نهاية المهرجان، كرمت الدكتور نرمين خضر، أعضاء لجنة التحكيم ومنحتهم دروع الجامعة، وشهادات تقدير على مجهوداتهم في تقييم أعمال الطلبة ، ووجهت لهم الشكر على الملاحظات القيمة التي قدموها للطلاب .