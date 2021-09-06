شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحدود الدنيا للكليات لطلاب الشعبة العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب الشعبة العلمية، فى المرحلتين الأولى والثانية، وفقًا لترتيب الكليات فى السطور التالية.

الحد الأدنى (الشعبة العلمية)

طب المنصورة 386

طب الزقازيق 382

طب الإسكندرية 382

طب طنطا 381

طب كفر الشيخ 381

طب القاهرة 380

طب بور سعيد 379

طب عين شمس 378

طب أسنان المنصورة 378

طب فاقوس 378

طب المنوفية بشبين الكوم 378

هندسة بترول وتعدين السويس 378

طب بنها 377

طب أسنان المنوفية 376

طب جنوب الوادى 376

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 375

طب سوهاج 375

طب الفيوم 374

طب أسنان طنطا 374

طب السويس 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسيوط 373

طب أسنان كفر الشيخ 373

طب بنى سويف 373

طب المنيا 373

طب أسوان 372

طب الوادى الجديد 372

طب أسنان القاهرة 372

طب أسنان عين شمس 372

طب أسنان جنوب الوادى 371

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371

طب أسنان الفيوم 371

طب أسنان السويس 371

طب أسنان أسيوط 370

طب أسنان بنى سويف 370

طب أسنان المنيا 370

علاج طبيعى كفر الشيخ 368

علاج طبيعى بنها 367

صيدلة المنصورة 367

صيدلة جنوب الوادى 367

صيدلة سوهاج 367

صيدلة دمنهور 366

صيدلة طنطا 366

علاج طبيعى السويس 366

صيدلة الزقازيق 366

علاج طبيعى القاهرة 366

صيدلة وتصنيع دوائى كفر الشيخ 365

علاج طبيعى بنى سويف 365

صيدلة المنوفية 365

صيدلة بور سعيد 364

علاج طبيعى جنوب الوادى 364

صيدلة الإسكندرية 364

صيدلة القاهرة 364

صيدلة أسيوط 364

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364

صيدلة عين شمس 363.5

صيدلة الفيوم 363

صيدلة مدينة السادات 363

صيدلة بنى سويف 363

صيدلة حلوان 363

صيدلة المنيا 363

طب بيطرى المنصورة 359

طب بيطرى الزقازيق 358

طب بيطرى سوهاج 358

طب بيطرى كفر الشيخ 358

طب بيطرى جنوب الوادى 357

حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة علوم 357

طب بيطرى المنيا 357

طب بيطرى المنوفية 357

طب بيطرى الإسكندرية 357

طب بيطرى دمنهور 357

هندسة القاهرة 356

طب بيطرى القاهرة 356

طب بيطرى أسيوط 356

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356

حاسبات ومعلومات قنا علوم 356

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 356

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5

طب بيطرى بنها 355

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 355

هندسة المنصورة 355

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354

طب بيطرى أسوان 354

هندسة دمياط 354

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354

طب بيطرى بنى سويف 353

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353

طب بيطرى مدينة السادات 353

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 353

طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 353

طب بيطرى العريش 352

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352

طب بيطرى مطروح 352

حاسبات وذكاء اصطناعى حلوان علوم 351

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351

حاسبات ومعلومات بنى سويف علوم 351

طب بيطرى الوادى الجديد 351

حاسبات وذكاء اصطناعى بنها علوم 351

ألسن كفر الشيخ 351

حاسبات وذكاء اصطناعى السادات علوم 350

حاسبات ومعلومات العريش علوم 350

ذكاء اصطناعى المنوفية شبين الكوم علوم 350

حاسبات وذكاء اصطناعى جنوب الوادى فرع الغردقة علوم 350

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350

حاسبات ومعلومات السويس علوم 349

حاسبات وذكاء اصطناعى مطروح علوم 349

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349

هندسة عين شمس 349

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف 348

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنى سويف 347

هندسة الإسكندرية 347

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346

هندسة طنطا 344

علوم سوهاج 344

علوم دمنهور 343

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 343

هندسة كفر الشيخ 342

علوم كفر الشيخ 342

هندسة الزقازيق 341

سياسة واقتصاد السويس 341

علوم جنوب الوادى 341

علوم القاهرة 340

علوم الإسكندرية 340

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340

علوم الزقازيق 340

معهد فنى صحى طنطا 340

هندسة المنوفية بشبين الكوم 340

ألسن عين شمس 339

سياسة واقتصاد بنى سويف 339

تمريض المنصورة 339

علوم المنصورة 339

هندسة بور سعيد 338

علوم أسيوط 338

تمريض طنطا 338

ألسن الفيوم 338

معهد فنى صحى المنصوره 338

معهد فنى صحى الزقازيق 337

ألسن بنى سويف 337

علوم طنطا 337

ألسن الأقصر 337

هندسة حلوان 336

علوم عين شمس 336

علوم بنها 336

علوم المنيا 336

ألسن أسوان 336

تمريض بور سعيد 336

ألسن جنوب الوادى فرع الغردقة 335

ألسن المنيا 335

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335

هندسة بنها 335

علوم المنوفية بشبين الكوم 335

علوم الفيوم 334

هندسة السويس 334

علوم بنى سويف 334

علوم أسوان 334

ألسن سوهاج 334

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 334

علوم دمياط 334

علوم بور سعيد 334

علوم حلوان 333

علوم السويس 333

هندسة بنها بشبرا 333

هندسة سوهاج 332

علوم الوادى الجديد 332

علوم العريش 332

علوم بنات عين شمس 332

علوم الارض بنى سويف 331

فنون تطبيقية بنها 331

فنى صحى جنوب الوادى 331

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 331

هندسة حلوان بالمطرية 331

معهد فنى صحى الاسكندريه 331

تمريض دمياط 330

آثار الزقازيق بصان الحجر 329

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 329

هندسة الفيوم 329

هندسة بنى سويف 329

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 328

هندسة جنوب الوادى 328

هندسة أسوان 328

هندسة المنيا 328

هندسة أسيوط 327.5

معهد فنى صحى بنها 327

معهد فنى صحى سوهاج 327

هندسة الطاقة أسوان 327

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 326

الاعاقة والتأهيل بنى سويف 326

فنون تطبيقية حلوان 325

معهد فنى صحى بنى سويف 325

علوم البترول والتعدين مطروح 324

آثار دمياط 324

تمريض الزقازيق 324

تمريض دمنهور 324

حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة رياضة 324

تربية المنصورة 323

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 323

تمريض المنوفية بشبين الكوم 323

تخطيط عمرانى القاهرة 323

معهد فنى صحى بور سعيد 322