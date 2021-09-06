شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحدود الدنيا للكليات لطلاب الشعبة العلمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب الشعبة العلمية، فى المرحلتين الأولى والثانية، وفقًا لترتيب الكليات فى السطور التالية.
الحد الأدنى (الشعبة العلمية)
طب المنصورة 386
طب الزقازيق 382
طب الإسكندرية 382
طب طنطا 381
طب كفر الشيخ 381
طب القاهرة 380
طب بور سعيد 379
طب عين شمس 378
طب أسنان المنصورة 378
طب فاقوس 378
طب المنوفية بشبين الكوم 378
هندسة بترول وتعدين السويس 378
طب بنها 377
طب أسنان المنوفية 376
طب جنوب الوادى 376
طب حلوان 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 375
طب سوهاج 375
طب الفيوم 374
طب أسنان طنطا 374
طب السويس 374
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسيوط 373
طب أسنان كفر الشيخ 373
طب بنى سويف 373
طب المنيا 373
طب أسوان 372
طب الوادى الجديد 372
طب أسنان القاهرة 372
طب أسنان عين شمس 372
طب أسنان جنوب الوادى 371
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371
طب أسنان الفيوم 371
طب أسنان السويس 371
طب أسنان أسيوط 370
طب أسنان بنى سويف 370
طب أسنان المنيا 370
علاج طبيعى كفر الشيخ 368
علاج طبيعى بنها 367
صيدلة المنصورة 367
صيدلة جنوب الوادى 367
صيدلة سوهاج 367
صيدلة دمنهور 366
صيدلة طنطا 366
علاج طبيعى السويس 366
صيدلة الزقازيق 366
علاج طبيعى القاهرة 366
صيدلة وتصنيع دوائى كفر الشيخ 365
علاج طبيعى بنى سويف 365
صيدلة المنوفية 365
صيدلة بور سعيد 364
علاج طبيعى جنوب الوادى 364
صيدلة الإسكندرية 364
صيدلة القاهرة 364
صيدلة أسيوط 364
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364
صيدلة عين شمس 363.5
صيدلة الفيوم 363
صيدلة مدينة السادات 363
صيدلة بنى سويف 363
صيدلة حلوان 363
صيدلة المنيا 363
طب بيطرى المنصورة 359
طب بيطرى الزقازيق 358
طب بيطرى سوهاج 358
طب بيطرى كفر الشيخ 358
طب بيطرى جنوب الوادى 357
حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة علوم 357
طب بيطرى المنيا 357
طب بيطرى المنوفية 357
طب بيطرى الإسكندرية 357
طب بيطرى دمنهور 357
هندسة القاهرة 356
طب بيطرى القاهرة 356
طب بيطرى أسيوط 356
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356
حاسبات ومعلومات قنا علوم 356
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 356
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5
طب بيطرى بنها 355
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 355
هندسة المنصورة 355
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354
طب بيطرى أسوان 354
هندسة دمياط 354
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354
طب بيطرى بنى سويف 353
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353
طب بيطرى مدينة السادات 353
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 353
طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 353
طب بيطرى العريش 352
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352
طب بيطرى مطروح 352
حاسبات وذكاء اصطناعى حلوان علوم 351
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351
حاسبات ومعلومات بنى سويف علوم 351
طب بيطرى الوادى الجديد 351
حاسبات وذكاء اصطناعى بنها علوم 351
ألسن كفر الشيخ 351
حاسبات وذكاء اصطناعى السادات علوم 350
حاسبات ومعلومات العريش علوم 350
ذكاء اصطناعى المنوفية شبين الكوم علوم 350
حاسبات وذكاء اصطناعى جنوب الوادى فرع الغردقة علوم 350
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350
حاسبات ومعلومات السويس علوم 349
حاسبات وذكاء اصطناعى مطروح علوم 349
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349
هندسة عين شمس 349
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف 348
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنى سويف 347
هندسة الإسكندرية 347
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346
هندسة طنطا 344
علوم سوهاج 344
علوم دمنهور 343
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 343
هندسة كفر الشيخ 342
علوم كفر الشيخ 342
هندسة الزقازيق 341
سياسة واقتصاد السويس 341
علوم جنوب الوادى 341
علوم القاهرة 340
علوم الإسكندرية 340
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340
علوم الزقازيق 340
معهد فنى صحى طنطا 340
هندسة المنوفية بشبين الكوم 340
ألسن عين شمس 339
سياسة واقتصاد بنى سويف 339
تمريض المنصورة 339
علوم المنصورة 339
هندسة بور سعيد 338
علوم أسيوط 338
تمريض طنطا 338
ألسن الفيوم 338
معهد فنى صحى المنصوره 338
معهد فنى صحى الزقازيق 337
ألسن بنى سويف 337
علوم طنطا 337
ألسن الأقصر 337
هندسة حلوان 336
علوم عين شمس 336
علوم بنها 336
علوم المنيا 336
ألسن أسوان 336
تمريض بور سعيد 336
ألسن جنوب الوادى فرع الغردقة 335
ألسن المنيا 335
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335
هندسة بنها 335
علوم المنوفية بشبين الكوم 335
علوم الفيوم 334
هندسة السويس 334
علوم بنى سويف 334
علوم أسوان 334
ألسن سوهاج 334
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 334
علوم دمياط 334
علوم بور سعيد 334
علوم حلوان 333
علوم السويس 333
هندسة بنها بشبرا 333
هندسة سوهاج 332
علوم الوادى الجديد 332
علوم العريش 332
علوم بنات عين شمس 332
علوم الارض بنى سويف 331
فنون تطبيقية بنها 331
فنى صحى جنوب الوادى 331
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 331
هندسة حلوان بالمطرية 331
معهد فنى صحى الاسكندريه 331
تمريض دمياط 330
آثار الزقازيق بصان الحجر 329
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 329
هندسة الفيوم 329
هندسة بنى سويف 329
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 328
هندسة جنوب الوادى 328
هندسة أسوان 328
هندسة المنيا 328
هندسة أسيوط 327.5
معهد فنى صحى بنها 327
معهد فنى صحى سوهاج 327
هندسة الطاقة أسوان 327
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 326
الاعاقة والتأهيل بنى سويف 326
فنون تطبيقية حلوان 325
معهد فنى صحى بنى سويف 325
علوم البترول والتعدين مطروح 324
آثار دمياط 324
تمريض الزقازيق 324
تمريض دمنهور 324
حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة رياضة 324
تربية المنصورة 323
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 323
تمريض المنوفية بشبين الكوم 323
تخطيط عمرانى القاهرة 323
معهد فنى صحى بور سعيد 322